В Нью-Джерси от выстрелов неизвестного в баре пострадали 10 человек

Полиция начала расследование дела.

В ночь с пятницы на субботу, в 00:25 по местному времени, неизвестный ворвался в бар и открыл стрельбу по посетителям. В результате происшествия 10 человек получили ранения. К счастью, никто не погиб.

По данным News 12 New Jersey, все пострадавшие уже получили экстренную медицинскую помощь, сейчас их здоровью ничто не угрожает. Полиция начала расследование дела. Опрашиваются свидетели, изъяты записи камер наружного наблюдения. Сообщается, что подозреваемый скрылся на тёмной машине. Иных подробностей дела полиция не сообщает.

Видео: twitter/ Tony Caputo