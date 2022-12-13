До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 36 человек

В Новосибирской области загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщает агентство новостей "ОТС-Горсайт".

Инцидент произошел утром 2 мая в Доволенском районе. Автобус выполнял рейс из села Утянка в село Довольное. В результате происшествия никто не пострадал. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 36 человек.

Автобус сгорел полностью. Площадь пожара составила 21 квадратный метр. Пассажиров направили другим автобусом в село Довольное.

Ранее мы сообщали, что авиацией МЧС России сброшено более 170 тонн воды на очаги пожаров в Курганской области.

Видео: ВКонтакте / ОТС-Горсайт