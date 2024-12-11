В Новосибирской области задержали дебошира, напавшего с ножом на пассажиров поезда

Пассажиру удалось ранить нескольких человек.

На территории Новосибирской области задержали дебошира, напавшего с ножом на пассажиров поезда. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она пояснила, что инцидент на железной дороге зафиксирован в районе станции Барабинск. В настоящее врем подозреваемый обвиняется по уголовной статье за покушение на убийство (30 и 105 УК РФ).

В поезде сообщением "Томск-Адлер" один из пассажиров стал проявлять агрессию к окружающим, ударил ножом мужчину и женщину. Когда состав прибыл на станцию, к нему незамедлительно были направлены сотрудники полиции. пресс-служба МВД РФ

Оперативники эвакуировали пассажиров из вагона, после чего задержали злоумышленника. Тот был доставлен в дежурную часть. Силовую поддержку при проведении операции оказывали сотрудники Росгвардии. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают пациентам необходимую помощь.

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Фото и видео: МВД медиа