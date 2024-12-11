В Новосибирской области семь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

На трассе К-17Р столкнулись несколько автомобилей.

Семеро человек пострадали в массовой автомобильной аварии, которая произошла на территории Кочковского района Новосибирской области. По факту ДТП региональная прокуратура организовала служебную проверку. Известно, что транспортные средства столкнулись на 200-м километре трассы К-17Р. Водитель иномарки Ford Transit, следовавший по направлению к административному центру региона, ударился о микроавтобус марки Volkswagen, двигавшимся в сторону Павлодара в Казахстане. Выехавший из села Кочки шофер за рулем ГАЗ-3110 въехал в остановившийся на месте первого ДТП автомобиль скорой помощи.

Пострадали семь человек, включая шесть пассажиров микроавтобуса и одного пассажира ГАЗ-3110, которые доставлены в Кочковскую ЦРБ для оказания помощи. пресс-служба прокуратуры по региону

Водитель сбил пешехода на 28 км трассы во Всеволожском районе Ленобласти.

Фото и видео: Прокуратура Новосибирской области