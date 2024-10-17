В Новосибирской области на пожаре погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел утром 17 октября в поселке Посевная. Поступило сообщение о возгорании в двухквартирном доме. При тушении пожарные обнаружили тела женщины и двоих детей.
Площадь огня составила 140 квадратных метров. В тушении пожара участвовали восемь специалистов и три единицы техники.
Ранее мы сообщали, что в подмосковной Балашихе загорелся склад.
Видео: МЧС России
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