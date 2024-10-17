Площадь огня составила 140 квадратных метров.

В Новосибирской области на пожаре погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 17 октября в поселке Посевная. Поступило сообщение о возгорании в двухквартирном доме. При тушении пожарные обнаружили тела женщины и двоих детей.

Площадь огня составила 140 квадратных метров. В тушении пожара участвовали восемь специалистов и три единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в подмосковной Балашихе загорелся склад.

Видео: МЧС России