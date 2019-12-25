В Новосибирской области мужчина поджег сожительницу и годовалого ребенка

Соседи смогли спасти женщину и ребенка и вызвали скорую.

В Новосибирской области рецидивист пойдет под суд за покушение на убийство особо жестоким способом женщины и маленького ребенка.

НДН.ИНФО сообщает, что вечером 3 июля 33-летний житель Тогучина, ранее неоднократно судимый, распивал дома алкоголь со своей сожительницей. Во время застолья между ними разгорелся скандал. Не желая участвовать в разборках, женщина схватила на руки годовалого сына и выбежала на улицу.

Разъяренный мужчина погнался следом, схватил по пути ацетон, облил сожительницу и малыша и поджег. На крики о помощи прибежали соседи, сбили пламя и вызвали скорую. Мужчина был задержан.

Сейчас расследование уголовного дела по статье "покушение на убийство с особой жестокостью на 2 человек, в том числе малолетнего" завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит от 12 до 20 лишения свободы.

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