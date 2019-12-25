В Новосибирской больнице у 40 медработников выявили COVID-19

Всего в регионе коронавирусом заразились 363 работников медицинский учреждений.

В Новосибирской больнице №34 у 40 медработников подтвердили коронавирус.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава Новосибирской области сообщает, что в Городской клинической больнице №34 г. Новосибирска произошла вспышка коронавируса. Два отделения были ранее из-за очага COVID-19 закрыты на карантин. Всего в больнице выявили коронавирус у 40 медицинских работников учреждения.

За все время в Новосибирской области коронавирусом заразились 363 медицинских работника.

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