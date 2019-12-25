  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Новосибирской больнице у 40 медработников выявили COVID-19
Сегодня, 11:05
29
MShaffter

В Новосибирской больнице у 40 медработников выявили COVID-19

0 0

Всего в регионе коронавирусом заразились 363 работников медицинский учреждений.

В Новосибирской больнице №34 у 40 медработников подтвердили коронавирус.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава Новосибирской области сообщает, что в Городской клинической больнице №34 г. Новосибирска произошла вспышка коронавируса. Два отделения были ранее из-за очага COVID-19 закрыты на карантин. Всего в больнице выявили коронавирус у 40 медицинских работников учреждения. 

За все время в Новосибирской области коронавирусом заразились 363 медицинских работника.

Сегодня ранее: В Костромскую область вместе с детьми привозят коронавирус

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус новосибирск, новосибирская область новости, новости новосибирск, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии