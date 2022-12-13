Полицейские уже начали проверку по факту инцидента.

В Новосибирске пьяный мужчина пнул два автомобиля. Об этом сообщили в группе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел вечером 15 февраля на улице Адриена Лежена. Неизвестный мужчина пнул два припаркованных автомобиля. Также сообщается, что он звонил в домофон, но ему не открыли дверь. Это стало причиной его злости, в результате которой он начал пинать автомобили. Полицейские уже начали проверку по факту инцидента.

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Видео: ВКонтакте / АСТ-54