В Новосибирске пропавшую девочку нашли живой в клетке в подвале общежития

Девочка пропала днем 15 января.

В Новосибирске после 2х суток поисков нашли живой 10-летнюю девочку.

Как сообщает ТАСС, 15 января днем отец встретил у школы 10-летнюю дочь и отправил ее домой. Сам с женой отправился в банк. Придя домой, родители ребенка не обнаружили и обратились в полицию. Пропавшую девочку искали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".

Сегодня на странице отряда в соцсетях появилась информация, что девочку нашли.

ТАСС сообщает, что насилия не было. Девочка с обморожением конечностей 1 степени, истощением и обезвоживанием доставили в реанимационное отделение больницы. Нашел ее кинолог с собакой в подвале одного из общежитий города в клетке.

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Фото: Piter.TV, "ДоброСпас-Новосибирск"(ВК)