В Новосибирске погиб на свалке от удара током 10-летний мальчик

Дети играли на свалке, где был порванный электрокабель.

Накануне, 17 июля, в Кировском районе Новосибирска на несанкционированной свалке погиб от поражения электротоком 10-летний мальчик.

По версии следствия, 17 июля около половины четвертого дня на несанкционированном отвале из строительного мусора обнаружено тело мальчика. На теле ребенка были травмы характерные для поражения электротоком.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что потерпевший забрался на отвал из строительного мусора, над которым проходил провод высоковольтной линии напряжением в 10 тыс. вольт. От контакта с проводом смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следственными органами по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье "нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Линия электропередач обесточена, назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие наступлению трагедии.

Ранее: В Югре 2-летний малыш погиб от удара током, пока мама вышла на кухню.

Фото: pixabay