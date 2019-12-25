В Новой Зеландии неизвестные расстреляли полицейских

Один из полицейских скончался в больнице.

В Новой Зеландии неизвестные расстреляли двух полицейских.

ТАСС со ссылкой на местные издания сообщает, что в районе Мэсси на западе Окленда в районе половины 11го утра неизвестные открыли огонь по наряду полиции. Один из стражей порядка от пулевых ранений скончался, второй находится в тяжелом состоянии.

Также пострадал случайный свидетель, который был сбит машиной преступников. Его состояние стабильное средней тяжести. По данному преступлению ведется расследование.

Фото: nzherald.co.nz