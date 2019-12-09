В Новой Зеландии началось извержение вулкана: погибли пять человек

Туроператоры экстренно эвакуируют туристов с острова White Island.

В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что в Новой Зеландии началось извержение вулкана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Пол данным властей, извержение началось около 14:15 по местному времени (04:15 мск). В настоящее время, местные СМИ передают, что около 5 человек погибли. При этом 10 туристов объявлены пропавшими.

Туроператоры экстренно эвакуируют туристов с острова White Island.

Ранее мы сообщали о том, что в Новой Зеландии началось извержение вулкана Уайт-Айленд.

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