Сведений о пострадавших не поступало.

В Новой Москве загорелся ангар с картоном и автозапчастями. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 17 января в деревне Николо-Хованское. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении огня участвовали 57 специалистов и 16 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфирного волокна.

Видео: МЧС России