  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:07
108
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Новой Москве загорелся ангар

0 0

Сведений о пострадавших не поступало.

В Новой Москве загорелся ангар с картоном и автозапчастями. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 17 января в деревне Николо-Хованское. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении огня участвовали 57 специалистов и 16 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфирного волокна.

Видео: МЧС России

Теги: ангар, новая москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии