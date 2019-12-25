Проезд по улице перекрыт.

В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что в поселении Сосенское на улице Адмирала Корнилова, 60 загорелась бытовка. После огонь перекинулся на резервуары с топливом.

По данным из МЧС, горение приобрело факельный характер, есть угроза перехода огня на соседние здания.

Проезд по улице перекрыт. В радиусе 300 квадратных метров проведена эвакуация.

Ранее в Луганске на газораспределительном узле произошел взрыв.

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