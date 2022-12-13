В Новый год Петербург посетили более 1 млн туристов

В период с 30 декабря 2022 по 8 января 2023 года Северную столицу посетили более 1 млн путешественников. Данные приводит Ассоциация туроператоров России.
Таким образом, туристический поток в городе увеличился на 7% по сравнению с началом 2022-ого года. Петербург занял третье место по популярности у отдыхающих из других городов.
Организованный турпоток в сам Новый год и в праздничные выходные после него достиг примерно 3 млн. Это около 28% от общего объёма туристических поездок по стране.
Ранее в Смольном рассказали, почему иностранные туристы не посещают Петербург.
Фото: Piter.TV
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