В Новый год Петербург посетили более 1 млн туристов

Городской турпоток вырос на 7% по сравнению с началом 2022 года.

В период с 30 декабря 2022 по 8 января 2023 года Северную столицу посетили более 1 млн путешественников. Данные приводит Ассоциация туроператоров России.

Таким образом, туристический поток в городе увеличился на 7% по сравнению с началом 2022-ого года. Петербург занял третье место по популярности у отдыхающих из других городов.

Организованный турпоток в сам Новый год и в праздничные выходные после него достиг примерно 3 млн. Это около 28% от общего объёма туристических поездок по стране.

Ранее в Смольном рассказали, почему иностранные туристы не посещают Петербург.

Фото: Piter.TV