Еще одна девушка, находившаяся в салоне автомобиля, доставлена в медицинское учреждение.

В Новгородской области два человека погибли в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Инцидент произошел утром 28 июля на 14 километре автодороги "Крестцы - Старое Рахино". По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на проезжую часть дороги.

В результате ДТП погибли две пассажирки автомобиля. Они скончались на месте происшествия. Еще одна девушка, находившаяся в салоне Lada Granta, доставлена в медицинское учреждение. На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

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Видео: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области