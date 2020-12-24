В Норильске неизвестный ранил ножом двух человек

Полиция разыскивает преступника.

В российском городе Норильске неизвестный ранил ножом двух человек. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемого. Известно, что криминальные эпизоды зафиксированы в ночь на 30 ноября. В полицию поступило два обращения от местных жителей о том, что в районе Таланхе злоумышленник нанес телесные повреждения пострадавшим. В настоящее время мужчина 1978 года рождения и женщина 1958 года рождения госпитализированы. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). По информации от оперативников, в норильских мессенджерах появилась информации о неизвестном мужчине, который нападает на людей сзади и наносит им ножевые ранения.

В суде Петербурга рассмотрят дело двух хулиганов, ударивших мужчину в ресторане ножом.

Фото и видео: Telegram / 112