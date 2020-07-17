В Норильске мужчина выращивал коноплю на съемной квартире

При обыске у мужчины нашли и изъяли 420 г марихуаны, что является крупным размером.

В Норильске мужчина для собственных нужд выращивал на съемной квартире коноплю.

Пресс-служба МВД РФ по Красноярскому краю сообщает, что в марте текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в одном из подъездов г. Норильска задержан 36-летний мужчина. У него было обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис (марихуана) весом более 100 граммов.

На съемной квартире, где проживал задержанный было найдено еще 300 г марихуаны. Кроме этого выяснилось, что мужчина самостоятельно выращивал коноплю и изготавливал марихуану для личного пользования. В общей сложности было изъято 420 г каннабиса, что является крупной партией. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств".

Суд признал мужчину виновным по данной статье и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 2 года.

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Видео: МВД МЕДИА