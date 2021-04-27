Юноша признался в содеянном.

В Нижнем Новгороде подросток без прав сбил инспектора ДПС. Об этом сообщили представители Следственного комитета по области. По информации надзорного ведомства, за рулем ВАЗа находился 16-летний местный житель, который провез несколько метров на капоте транспортного средства представителя ГИБДД. Инцидент зафиксирован вечером 21 апреля. Ранее полиция пыталась водителя заставить остановиться на пересечении улиц Большая Покровская и Октябрьская.

Продолжая движение автомобиля, за капот которого зацепился полицейский, злоумышленник был остановлен на улице Добролюбова. За рулем автомобиля находился несовершеннолетний водитель, не имеющий права управления транспортным средством. пресс-служба СК РФ по региону

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статье 318 УК РФ. Мальчик сознался в содеянном. В ближайшее время ему выберут меру пресечения.

На юге Москвы сотрудники ДПС гоняли по улицам дикого лося.

Видео: СУ СКР по Нижегородской области