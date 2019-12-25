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На юге Москвы сотрудники ДПС гоняли по улицам дикого лося
Сегодня, 10:23
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lesjasap

На юге Москвы сотрудники ДПС гоняли по улицам дикого лося

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Животное могло случайно выйти их заповедника "Царицыно".

На юге Москвы сотрудники ДПС гоняли по улицам дикого лося. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала LifeShot. По информации от источника, дикий зверь замечен по улице Ясенево. Дикий гость испуганно бродил по газонам и трассам, не понимая, куда ему пойти. Очевидцы предположили, что животное могло выйти из заповедника "Царицыно", а после - потерять дорогу обратно. 

На помощь лосю пришли представители закона. Сначала правоохранительные органы преградили ему путь автомобилем, а после погнали животное по направлению к МКАД.

Напомним, что чаще всего лесные звери выходят к человеку по двум причинам. В первом случае их гонит искать новые локации голод. Во втором варианте событий к неожиданной встрече с дикими зверями приводит ошибка со стороны животного, который сбился с привычного маршрута.

Под Приозерском насмерть сбили лося.

Фото: Telegram/LifeShot

Теги: дпс, лось, москва, царицыно
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Калинин Роман
Сегодня 10:38

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