Животное могло случайно выйти их заповедника "Царицыно".

На юге Москвы сотрудники ДПС гоняли по улицам дикого лося. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала LifeShot. По информации от источника, дикий зверь замечен по улице Ясенево. Дикий гость испуганно бродил по газонам и трассам, не понимая, куда ему пойти. Очевидцы предположили, что животное могло выйти из заповедника "Царицыно", а после - потерять дорогу обратно.

На помощь лосю пришли представители закона. Сначала правоохранительные органы преградили ему путь автомобилем, а после погнали животное по направлению к МКАД.

Напомним, что чаще всего лесные звери выходят к человеку по двум причинам. В первом случае их гонит искать новые локации голод. Во втором варианте событий к неожиданной встрече с дикими зверями приводит ошибка со стороны животного, который сбился с привычного маршрута.

Под Приозерском насмерть сбили лося.

Фото: Telegram/LifeShot