В Нижегородской области задержали двоих по делу о диверсии

Силовики поймали россиян, которые хотели совершить преступление на железной дороге.

Сотрудниками регионального управления ФСБ России по Нижегородской области задержаны два местных жителя, причастные к подготовке диверсии на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Установлено, что жители региона были привлечены представителями спецслужб Украины для выполнения диверсионно-террористической деятельности на территории Нижегородской области за денежное вознаграждение. пресс-служба УФСБ РФ по региону

Во время подготовки к совершению преступления, задержанные проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры. Дополнительно они приобрели и подготовили компоненты самодельного зажигательного устройства. Эти аппараты были изъяты оперативниками в ходе обысков по месту проживания злоумышленников. Ведется уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ. В оперативном видеоролике с фигурантами расследования говорится о том, что мужчина совместно со знакомым искал работу в социальных сетях. С ним через мессенджер Telegram связался некто, предложивший "устраивать поджоги за оплату и кидать инструкции, как делать взрывчатые вещества для более серьезных проектов – поездов и цистерн".

В Карачаево-Черкесии ликвидировали готовившего теракт против правоохранителей.

Фото и видео: УФСБ России по региону, Telegram / Kremlin_Russian