В Нижегородской области в машине нашли тела четырех мужчин

Следственный комитет России возбудил уголовное дело на территории Нижегородской области по факту обнаружения тел четверых мужчин. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства по региону через социальные сети. Известно, что на телах погибших не выявлено видимых признаков насильственной смерти. Они находились в салоне автомобиля УАЗ в городе Выкса, в районе местного озера. Следствие ведется по части 3 статьи 109 УК РФ. Речь идет о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Будут проведены необходимые экспертиз для уточнения причин гибели жителей.
Следователи устанавливают обстоятельства смерти четверых человек в городе Выксе.
пресс-служба СК РФ по региону
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Фото и видео: Следственный комитет России
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