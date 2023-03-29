В Нижегородской области в машине нашли тела четырех мужчин

Внешних признаков насильственной смерти на жертвах следователи не нашли.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело на территории Нижегородской области по факту обнаружения тел четверых мужчин. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства по региону через социальные сети. Известно, что на телах погибших не выявлено видимых признаков насильственной смерти. Они находились в салоне автомобиля УАЗ в городе Выкса, в районе местного озера. Следствие ведется по части 3 статьи 109 УК РФ. Речь идет о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Будут проведены необходимые экспертиз для уточнения причин гибели жителей.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти четверых человек в городе Выксе. пресс-служба СК РФ по региону

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Фото и видео: Следственный комитет России