  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:15
70
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Нижегородской области школьный автобус столкнулся с грузовиком

0 0

В результате аварии никто не пострадал.

В Нижегородской области школьный автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел утром 5 марта на выезде с прилегающей дороги из деревни Бурцево. По предварительной информации, школьный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В момент ДТП в автобусе находились 15 человек. В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Якутске произошло ДТП с участием двух машин.

Видео: Telegram / Нижний Новгород без цензуры

Теги: грузовик, дтп, нижегородская область, школьный автобус
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии