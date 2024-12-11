В результате аварии никто не пострадал.

В Нижегородской области школьный автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел утром 5 марта на выезде с прилегающей дороги из деревни Бурцево. По предварительной информации, школьный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В момент ДТП в автобусе находились 15 человек. В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Якутске произошло ДТП с участием двух машин.

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