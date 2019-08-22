В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу 5-летнюю девочку

Ребенок провел в лесу больше 3 дней. Девочка жива, но сильно истощена и обезвожена.

В Нижегородской области нашли живой пропавшую в лесу девочку.

В минувшее воскресенье бабушка 5-летней девочки, оставила внучку под присмотром родственника и ушла в лес за грибами. Ребенок ушел из дома и пропал. Более 3 суток почти 1000 человек искали малышку. В поисковой операции участвовали полиция, спасатели, местные жители, волонтеры и охотники.

Сегодняшней ночью один из отрядов услышал крик о помощи. Девочка тихо кричала "я здесь!". Малышку нашли в 1,5 км от дома в буреломе. Ребенка напоили, укутали, накормили бананом и передали спасателям. Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое, она сильно истощена и обезвожена.

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Видео: HUE