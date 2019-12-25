В Нижегородской области нашли мужчину, который пропал 6 дней назад

Мужчина пошел через лес в соседнее село и заблудился.

Росгвардейцы спасли пенсионера, который заблудился в лесу.

РИА Новости сообщает, что 21 июля 62-летний мужчина ушел через лес в соседнее село и заблудился. С призывом о помощи обратилась в полицию сестра пропавшего. Мужчину искали 6 дней.

В поисках участвовали сотрудники полиции, волонтеры, местные жители, а также 50 сотрудников Росгвардии из Богородска. Во время одного из рейдов про прочесыванию местности росгвардейцы услышали тихий призыв о помощи. Мужчина был истощен и обезвожен, он не мог самостоятельно передвигаться.

Мужчине была на месте оказана первая помощь, а затем его передали медикам. Сейчас он находится в больнице.

Ранее:Под Тверью пенсионерка 35 часов провела в болоте

Фото: pixabay