Второй пассажир смог самостоятельно выбраться из-под воды.

В Нижегородской области машина провалилась под лед, есть погибший. Об этом рассказали представители ГУ МЧС по региону. По данным экстренного ведомства, еще одному пострадавшего удалось выбраться из транспортного средства. Инцидент произошел на озере Свято в Навашине. Информацию о происшествии спасатели получили около 02:54 часа утра 5 декабря.

Немедленно на место происшествия были направлены службы экстренного реагирования. По прибытию установлено, что автомобиль УАЗ в темное время суток выехал на тонкий лед. Толщина льда оказалась недостаточной, чтобы выдержать вес машины, автомобиль провалился сообщение ГУ МЧС по Нижегородской области

Один из пострадавших выбрался из машины. Он смог добежать до берега, чтобы позвать на помощь. Позже представители ГУ МЧС извлекли из-подо льда тело мужчины 1969 года рождения.

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Фото: Piter.tv, МЧС по Нижнему Новгороду