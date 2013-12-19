В Нидерландах перевозивший танк грузовик врезался в шумовой барьер автомагистрали

По информации эстренных служб, причиной аварии стала лопнувшая шина грузовика.

В Нидерландах перевозивший танк "Леопард" армейский грузовик врезался в шумовой барьер автомагистрали. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в районе Реувейка. Грузовик съехал с дороги и въехал в шумозащитный экран. Водитель получил травму головы, ему оказали медицинскую помощь на месте.

По информации экстренных служб, причиной аварии стала лопнувшая шина грузовика. Водитель перевозил танк "Леопард" в Амерсфорт для планового технического обслуживания.

Ранее мы сообщали, что в ДТП с двумя маршрутками в Липецке пострадали 15 человек.

Видео: YouTube / Hart van Nederland