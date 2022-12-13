  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:45
171
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Невском районе тушат пожар в ангаре

0 0

В тушении огня принимают участие семь единиц техники и 32 человека личного состава.

В Невском районе Петербурга тушат пожар в производственном помещении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Инцидент произошел сегодня, 1 мая на Приневской улице. Информация о пожаре в ангаре поступила в дежурную часть в 14:42. Прибывшие на место происшествия расчеты обнаружили горение по всей площади помещения.Сведения о пострадавших на данный момент не поступали

Сведения о пострадавших не поступали. В тушении огня принимают участие семь единиц техники и 32 человека личного состава.

Ранее мы сообщали, что во Фрунзенском районе загорелся роддом.

Видео: МЧС России

Теги: ангар, невский район, пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии