В Невском районе тушат пожар в ангаре

В тушении огня принимают участие семь единиц техники и 32 человека личного состава.

В Невском районе Петербурга тушат пожар в производственном помещении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Инцидент произошел сегодня, 1 мая на Приневской улице. Информация о пожаре в ангаре поступила в дежурную часть в 14:42. Прибывшие на место происшествия расчеты обнаружили горение по всей площади помещения.Сведения о пострадавших на данный момент не поступали

Сведения о пострадавших не поступали. В тушении огня принимают участие семь единиц техники и 32 человека личного состава.

Ранее мы сообщали, что во Фрунзенском районе загорелся роддом.

Видео: МЧС России