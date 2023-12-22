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В Невском районе произошел пожар на складе
Сегодня, 16:41
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В Невском районе произошел пожар на складе

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Пламя охватило 10 "квадратов".

В Невском районе во вторник, 5 марта, произошел пожар. На складе на улице 2-й Луч, 8 , пламя распространилось по площади 10 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила дежурному в 15:45. На место случившегося отправились 15 спасателей на трех спецмашинах.         

В 16:17 ликвидировали пламя.  Во время пожара никто не пострадал. 

Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Детскосельском бульваре горел балкон в жилом доме.

Фото: Piter.tv

Теги: 2-й луч, горел склад, мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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