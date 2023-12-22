В Невском районе произошел пожар на складе

В Невском районе во вторник, 5 марта, произошел пожар. На складе на улице 2-й Луч, 8 , пламя распространилось по площади 10 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре поступила дежурному в 15:45. На место случившегося отправились 15 спасателей на трех спецмашинах.
В 16:17 ликвидировали пламя. Во время пожара никто не пострадал.
Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на Детскосельском бульваре горел балкон в жилом доме.
Фото: Piter.tv
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