  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Невском районе из окна выпала петербурженка. Подозревают соседа 
Сегодня, 11:21
115
IRINA_CHALKINA

В Невском районе из окна выпала петербурженка. Подозревают соседа 

0 0

Состояние пациентки врачи оценили как тяжелое.

В минувшее воскресенье, 20 октября, в Невском районе под окнами дома нашли 39-летнюю женщину. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел на улице Бабушкина. Пострадавшую обнаружил прохожий, который и вызвал медиков и полицейских. Как выяснилось, петербурженка упала с третьего этажа. Состояние пациентки врачи оценили как тяжелое.

Правоохранители задержали 24-летнего соседа пострадавший. Молодого человека подозревают в нападении на женщину. 

Ранее мы сообщали о том, что в Якутии женщина оставила ребенка в подъезде и бесследно исчезла.

Фото:Piter.TV

 

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии