В Невском районе из окна выпала петербурженка. Подозревают соседа 

В минувшее воскресенье, 20 октября, в Невском районе под окнами дома нашли 39-летнюю женщину. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Инцидент произошел на улице Бабушкина. Пострадавшую обнаружил прохожий, который и вызвал медиков и полицейских. Как выяснилось, петербурженка упала с третьего этажа. Состояние пациентки врачи оценили как тяжелое.
Правоохранители задержали 24-летнего соседа пострадавший. Молодого человека подозревают в нападении на женщину.
Ранее мы сообщали о том, что в Якутии женщина оставила ребенка в подъезде и бесследно исчезла.
Фото:Piter.TV
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