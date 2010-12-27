В Невском районе из окна выпала петербурженка. Подозревают соседа 

Состояние пациентки врачи оценили как тяжелое.

В минувшее воскресенье, 20 октября, в Невском районе под окнами дома нашли 39-летнюю женщину. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел на улице Бабушкина. Пострадавшую обнаружил прохожий, который и вызвал медиков и полицейских. Как выяснилось, петербурженка упала с третьего этажа. Состояние пациентки врачи оценили как тяжелое.

Правоохранители задержали 24-летнего соседа пострадавший. Молодого человека подозревают в нападении на женщину.

Ранее мы сообщали о том, что в Якутии женщина оставила ребенка в подъезде и бесследно исчезла.

Фото:Piter.TV