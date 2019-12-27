В Невском районе открылся крупный спортивный комплекс

Скоро во дворце заработают спортивные взрослые и детские секции.

На проспекте Обуховской Обороны 20 февраля открылся многофункциональный спорткомплекс "Алмаз – Антей", прошедший через капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Площадь дворца составила 13 тысяч квадратных метров, в комплексе оборудовано три бассейна, зал для настольного тенниса, танцевальный и спортивные залы для командных игр, а также фитнес. Губернатор Александр Беглов отметил, что "Алмаз-Антей" продолжает традиции Обуховского завода, который создал первые в России физкультурные кружки для рабочих. Футбольному клубу концерна, к примеру, уже больше века.

Пользоваться комплексом могут не только сотрудники предприятия, но и любой горожанин. Скоро во дворце заработают спортивные взрослые и детские секции.

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Фото: пресс-служба Смольного