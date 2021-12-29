В Невском районе открыли самый большой бесплатный каток в Петербурге

На арену можно пройти с 8 утра до 22 вечера.

Сегодня, 5 февраля, на Железнодорожном проспекте, 32, открыли ледовую арену площадью 7,8 квадратных метров. Ее расположили около Центра физической культуры, спорта и здоровья Невского района. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv.

На каток можно пройти с 8 утра до 22 вечера. За вход платить не нужно. Известно, что эта ледовая арена является самой большой среди бесплатных в городе.

В 12 утра перед официальным открытием катка здесь провели первый любительский матч по хоккею с мячом. В церемонии открытия принял участие председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь. Посетили мероприятие глава Невского района Алексей Гальчук и депутат ЗакСа Антон Рудаков.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открыты 313 катков и лыжных трасс.

Фото, видео: Piter.tv