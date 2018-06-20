Авария произошла на пешеходном переходе.

В среду, 27 марта, в Невском районе иномарка сбила молодую петербурженку. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на пешеходном переходе у перекрестка Обуховской обороны и Ольги Берггольц. По словам очевидцев, девушку госпитализировали.

На этом переходе часто такое. Основной ряд пропускает пешехода, а по рельсам летит подобный нехороший человек отмечает очевидец

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Кроме того, горожане отмечают, что на месте образовалось плотное движение.

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Фото:дтп и чп петербург/вк