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В Невском районе иномарка сбила молодую петербурженку
Сегодня, 19:02
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IRINA_CHALKINA

В Невском районе иномарка сбила молодую петербурженку

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Авария произошла на пешеходном переходе.

В среду, 27 марта, в Невском районе иномарка сбила молодую петербурженку. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на пешеходном переходе у перекрестка Обуховской обороны и Ольги Берггольц. По словам очевидцев, девушку госпитализировали.

 На этом переходе часто такое. Основной ряд пропускает пешехода, а по рельсам летит подобный нехороший человек

отмечает очевидец

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Кроме того, горожане отмечают, что на месте образовалось плотное движение.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге два офицера полиции попались на получении взятки

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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