В Невском районе горит пристройка к бане

Сауна находится в кирпичном монолитном здании размером 40х120 метров.

Во вторник вечером, 9 ноября, в Невском районе Петербурга загорелась деревянная пристройка к бане. Пламя распространилось на три этажа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

На пульт спасателей сообщение о пожаре поступило в 19:18. Возгорание началось на улице Челиева, 13. Сауна находится в кирпичном монолитном здании размером 40х120 метров. По данным ведомства, персонал и посетители были эвакуированы до приезда сотрудников МЧС.

В ликвидации огня принимали участие 25 пожарных и 5 единиц техники.

Сегодня Piter.tv публиковал видео, где спасатели локализовали пожар на складе в Шушарах. Огонь полностью охватил еще не достроенное здание. Сообщение о пожаре в доме №353 на Ленсоветовской дороге поступило 9 ноября в 13:40. В 15:19 ранг пожара достиг №3.

Фото: Piter.tv