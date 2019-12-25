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В Невском районе горит пристройка к бане
Сегодня, 20:53
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В Невском районе горит пристройка к бане

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Сауна находится в кирпичном монолитном здании размером 40х120 метров.

Во вторник вечером, 9 ноября, в Невском районе Петербурга загорелась деревянная пристройка к бане. Пламя распространилось на три этажа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

На пульт спасателей сообщение о пожаре поступило в 19:18. Возгорание началось на  улице Челиева, 13. Сауна находится в кирпичном монолитном здании размером 40х120 метров. По данным ведомства, персонал и посетители были эвакуированы до приезда сотрудников МЧС.

В ликвидации огня принимали участие 25 пожарных и 5 единиц техники. 

Сегодня Piter.tv публиковал видео, где спасатели локализовали пожар на складе в Шушарах. Огонь полностью охватил еще не достроенное здание. Сообщение о пожаре в доме №353 на Ленсоветовской дороге поступило 9 ноября в 13:40. В 15:19 ранг пожара достиг №3.

Фото: Piter.tv

Теги: баня, пожар, сауна
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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