Выяснилось, что подозрительный предмет не представлял опасности для местных жителей.

В Невском районе арендатор забыл в квартире гранату. Об этом сообщило региональное управление Росгвардии.

О происшествии стало известно 3 декабря около 14:00. В дежурную часть поступило сообщение о найденной гранате в одной из квартир дома №6 по улице профессора Качалова. На данный адрес срочно вызвали группу инженерно-технического отдела ОМОН. В результате опроса выяснилось, что это пустой корпус Ф-1 без взрывного снаряда внутри.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли предмет, чтобы правильно его утилизировать.

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