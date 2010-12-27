Полиция задержала грабителя в Невском районе Петербурга

Ранее судимый мужчина силой отобрал у женщины сумку.

Во вторник, 9 июля в полицию Невского района обратилась 31-летняя женщина, у которой силой отобрали сумку. Правоохранители нашли и задержали ранее судимого 41-летнего мужчину, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Преступление случилось около 17:30 во дворе дома 9/2 на улице Антонова-Овсеенко. В сумке находились 7 тыс. рублей, телефон, документы и банковские карты.

Подозреваемого задержали у дома 15/2 на Искровском проспекте. Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".

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