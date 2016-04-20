Более 80 зданий в Невском районе остались без тепла и воды из-за плановых работ

Специалисты ведут плановые работы в торговом центре "Искра".

В среду, 24 ноября, в Невском районе 69 жилых домов, 7 детских садов, 3 медучреждения и 2 учебных заведения остались без отопления и горячей воды из-за плановых работ в торговом центре "Искра", расположенном на Искровском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

На этой неделе специалисты приступили к работам по подключению торгового центра к системам теплоснабжения и водоснабжения. Известно, что получать тепло и горячую воду торговый центр будет от 1-й Правобережной котельной ГУП "ТЭК СПб".

К 17 часам теплоэнергетики завершили сварочные работы, к 23 часам специалисты планируют полностью завершить работы. И тогда в зданиях вновь появится горячая вода и тепло.

Ранее мы писали, что ТЭК улучшил качество тепла 16 тыс. жителей Московского района.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"