ТЭК улучшил качество тепла 16 тыс. жителей Московского района

Специалисты завершили перекладку 367 метров трубопроводов диаметром 70 -150 мм от групповой котельной.

В четверг, 11 ноября, в пресс-службе ГУП "ТЭК" сообщили, что на Московском проспекте завершили перекладку 367 метров трубопроводов диаметром 70-150 мм.

Благодаря реконструкции обеспечится бесперебойная подача тепла в 31 здание, в том числе 19 жилых домов и 12 административных зданий, то есть 16 тыс. горожан будут обеспечены надежным теплоснабжением.

Работы по восстановлению благоустройства территории завершены в полном объеме раньше срока. Проект был реализован на бюджетные средства. Замена изношенных трубопроводов от котельной – заключительный этап реконструкции источника.

Отмечается, что мощность котельной после реконструкции выросла до 12 Гкал/ч.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"