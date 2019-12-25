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В Неве нашли труп пожилой женщины в кофте с цветами
Сегодня, 13:16
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В Неве нашли труп пожилой женщины в кофте с цветами

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Тело обнаружено недалеко одного из домов по проспекту Обуховской обороны. Криминалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.

Труп женщины вытащили из Невы в Невском районе Петербурга. Тело находилось в воде недалеко от дома №125 по проспекту Обуховской обороны. Об этом стало известно Piter.TV.

Погибшей приблизительно 60 лет, на ней были надеты синие джинсы и черная кофта с рисунком в виде цветов. Признаков насильственной смерти криминалисты не обнаружили. 

На данный момент тело обследуют в морге. Проверку по инциденту проводит СК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что через 21 год полиция Петербурга раскрыла убийство пенсионерки на Фонтанке.

Фото: Pxhere

Теги: пожилая женщина, происшествия, санкт-петербург, утопленница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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