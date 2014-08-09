В Назарово девушка угрожала взорвать АЗС по требованию мошенников

Жительница Красноярского края поверила словам телефонных аферистов.

В городе Назарово Красноярского края российскими правоохранительными органами задержана гражданка, пытавшаяся совершить противоправное деяние. Соответствующее заявление опубликовано в социальных сетях регионального управления полиции. Известно, что сотрудники Росгвардии на одной из станций местных автозаправочных станций задержали девушку 2003 года рождения. Злоумышленница пыталась угрожать сотрудникам АЗС муляжом взрывного устройства. Она хотела похитить денежные средства из кассового аппарата. При задержании фигурантки расследования оперативники установили, что используемый ей предмет на самом деле не представлял из себя реальной угрозы.

Полициейские установили, что следуя указаниям неизвестных мошенников, девушка получила займы в микрофинансовых организациях в виде 21 тысячи рублей. Затем гражданка по указанию звонивших перевела денежные средства на счет аферистов. Находясь под психологическим давлением злоумышленников, она далее направилась на автозаправку. Сейчас ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 161 УК РФ. Речь идет о покушении на грабеж группой лиц по предварительному сговору.

Полиция предупреждает об активизации мошенников, использующих новые агрессивные способы совершения преступлений, в том числе в отношении молодых людей. Нужно быть бдительными и обдумывать свои действия. Ни в коем случае нельзя называть мошенникам личные данные. пресс-слкжба МВД по региону

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Фото и видео: МВД по Красноярскому краю