В Мюнхене на митинг вышли 3,5 тыс. человек перед саммитом G7

Около 3,5 тыс. человек принимают участие в демонстрации протеста в Мюнхене в преддверии саммита Группы семи (G7), который открывается в воскресенье рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) на юге Германии. Об этом в субботу сообщил официальный представитель полиции столицы Баварии Андреас Франкен.

Протестующие требуют отказа от ископаемого топлива, сохранения биоразнообразия, социальной справедливости и повышения эффективности борьбы с голодом в мире. Организаторы рассчитывали собрать в субботу в Мюнхене не менее 20 тыс. человек. Многие активисты обычно присоединяются позднее к такого рода демонстрациям, длящимся несколько часов.

"Мы разочарованы", - сказала одна из активисток по поводу численности собравшихся. "Погода не такая уж и плохая", - добавила она.

Встреча лидеров стран "семерки" пройдет 26-28 июня в замке Эльмау на юге Германии. Основной темой трехдневных переговоров, как ожидается, станут ситуация на Украине и последствия антироссийских санкций. В 2015 году ФРГ уже принимала саммит G7 в замке Эльмау.

Видео: YouTube / AFP News Agency