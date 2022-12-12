В Музей истории Кронштадта передали артефакты с корабля "Архангел Рафаил"

Музей истории Кронштадта получил артефакты с затонувшего торгового судна "Архангел Рафаил". Об этом сообщил в своем tg-канале глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.
Кононов упомянул, что корабль затонул в Финском заливе в 1724 году. Имя Рафаил происходит от ивритского слова, которое означает "исцеление" или "восстановление".
Все артефакты, которые нам передали представители Русского географического общества, будут храниться в Музее истории Кронштадта (ул. Ленинградская, дом 2). Многие предметы, несмотря на свой почтенный возраст, сохранились довольно хорошо.
Андрей Кононов, глава администрации Кронштадтского района
Глава района добавил, что жители и гости города теперь имеют возможность увидеть предметы, которыми пользовались моряки торгового флота 300 лет назад. Это поможет современным людям лучше понять историю и культуру мореплавания.
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Фото: Телеграм / Андрей Кононов
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