В Музей истории Кронштадта передали артефакты с корабля "Архангел Рафаил"

Жители и гости города теперь имеют возможность увидеть предметы, которыми пользовались моряки торгового флота 300 лет назад.

Музей истории Кронштадта получил артефакты с затонувшего торгового судна "Архангел Рафаил". Об этом сообщил в своем tg-канале глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.

Кононов упомянул, что корабль затонул в Финском заливе в 1724 году. Имя Рафаил происходит от ивритского слова, которое означает "исцеление" или "восстановление".

Все артефакты, которые нам передали представители Русского географического общества, будут храниться в Музее истории Кронштадта (ул. Ленинградская, дом 2). Многие предметы, несмотря на свой почтенный возраст, сохранились довольно хорошо. Андрей Кононов, глава администрации Кронштадтского района

Глава района добавил, что жители и гости города теперь имеют возможность увидеть предметы, которыми пользовались моряки торгового флота 300 лет назад. Это поможет современным людям лучше понять историю и культуру мореплавания.

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Фото: Телеграм / Андрей Кононов