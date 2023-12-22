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В Музее военно-морской славы 8 Марта выступят артисты
Сегодня, 11:35
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В Музее военно-морской славы 8 Марта выступят артисты

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Артисты исполнят песни из кинофильмов и золотые шлягеры советской и российской эстрады. Вход свободный.

В Музее военно-морской славы 8 марта пройдет праздничный концерт в честь Международного женского дня. Об этом сообщили в tg-канале "Острова Фортов".

Милых дам поздравят лауреаты известных музыкальных конкурсов — баритон Вадим Тараканов, тенор Виктор Пивоваров и инструментальный ансамбль "Забава" Малого музыкального театра Санкт-Петербурга.

Пресс-служба "Острова Фортов"

Артисты исполнят песни из кинофильмов и золотые шлягеры советской и российской эстрады. Концерт начнется в 15:00. Вход свободный. 

Ранее мы писали, что на Финляндском вокзале 8 марта пройдет праздничный концерт.

Фото: Pxhere

 

Теги: 8 марта, кронштадт, международный женский день, музей военно-морской славы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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