В Музее военно-морской славы 8 Марта выступят артисты

В Музее военно-морской славы 8 марта пройдет праздничный концерт в честь Международного женского дня. Об этом сообщили в tg-канале "Острова Фортов".
Милых дам поздравят лауреаты известных музыкальных конкурсов — баритон Вадим Тараканов, тенор Виктор Пивоваров и инструментальный ансамбль "Забава" Малого музыкального театра Санкт-Петербурга.
Пресс-служба "Острова Фортов"
Артисты исполнят песни из кинофильмов и золотые шлягеры советской и российской эстрады. Концерт начнется в 15:00. Вход свободный.
Ранее мы писали, что на Финляндском вокзале 8 марта пройдет праздничный концерт.
Фото: Pxhere
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