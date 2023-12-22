В Музее военно-морской славы 8 Марта выступят артисты

Артисты исполнят песни из кинофильмов и золотые шлягеры советской и российской эстрады. Вход свободный.

В Музее военно-морской славы 8 марта пройдет праздничный концерт в честь Международного женского дня. Об этом сообщили в tg-канале "Острова Фортов".

Милых дам поздравят лауреаты известных музыкальных конкурсов — баритон Вадим Тараканов, тенор Виктор Пивоваров и инструментальный ансамбль "Забава" Малого музыкального театра Санкт-Петербурга. Пресс-служба "Острова Фортов"

Артисты исполнят песни из кинофильмов и золотые шлягеры советской и российской эстрады. Концерт начнется в 15:00. Вход свободный.

Ранее мы писали, что на Финляндском вокзале 8 марта пройдет праздничный концерт.

Фото: Pxhere