В Музее петербургского авангарда 9 выставка, посвященная послевоенному Ленинграду

В своих работах художники показали, как город менялся в разные эпохи.

В Музее петербургского авангарда 9 июня откроется выставка "Параллели". Проект посвящен послевоенному Ленинграду. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Эскпозиция приурочена к 320-летию Северной столицы.Здесь можно увидеть фотографии из коллекции Государственного музея истории, а также работы участников клуба "1001 фото Петербурга".

В своих работах художники показали, как город менялся в разные эпохи. Они сопоставляют современный Петербург с послевоенным Ленинградом 1950-1960-х годов.

Отметим, что попасть на выставку можно по Пушкинской карте.

Ранее на Piter.tv: в Красногвардейском районе открылось пространство для отдыха "Вата".

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга