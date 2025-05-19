В Мурманской области задержали подозреваемого в убийстве 9-летней давности

Полиция установила личность жертвы, останки которого найдены в Мотовском заливе Баренцева моря.

Скелетированные останки человека, обнаруженные в акватории Мотовского залива Баренцева моря, оказались принадлежащими местному жителю, который с 2016 года числился пропавшим без вести. Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что по результатам установления личности погибшего российские правоохранительные органы по Мурманской области задержали подозреваемого в убийстве девятилетней давности. Согласно предварительным данным, между подозреваемым и потерпевшим в 2016 году произошел бытовой конфликт во время распития спиртных напитков. После совершения убийства преступник, пытаясь скрыть следы трагедии, привязал к телу жертвы металлический груз и сбросил его в местный водоем.

Злоумышленником оказался гражданин 1983 года рождения, который ранее проживал в регионе, а в настоящее время находился в Башкирии. При участии сотрудников Росгвардии оперативники поймали фигуранта расследования. В текущий момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В отношении фигуранта расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Кингисеппе мужчина облил бензином сарай бывшей сожительницы и грозился поджечь его.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк