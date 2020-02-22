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В Мурманской области подросток попытался убить ребенка

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Местный Следком возбудил уголовное дело.

Появилась информация о жутком происшествии в Мурманской области. Следственное управление СК по региону сообщило, что 15-летний подросток избил, попытался задушить и закопать в снег 11-летнего ребенка. Это случилось на улице Новой в городе Кандалакша.

Пострадавшего ребенка обнаружили взрослые и он был госпитализирован.

Теперь по факту происшествия возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (покушение на убийство малолетнего). 

Ранее мы сообщали о том, что в Якутии 25-летний мужчина искромсал ножницами жену.

Теги: дети, мурманская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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