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В Мурино жителей напугали пять пожарных машин

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Стоит отметить, что никаких признаков возгорания у дома по Охтинской аллее нет.

В четверг, 24 января, в Мурино на улице Охтинская аллея, 14 пожарные машины напугали местных жителей. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

На место подъехали 5 пожарных машин, что происходит неизвестно. Около подъезда 7 уже 15 минут стоят спасатели

отмечает он

Местные жители также отмечают, что на вопрос "что здесь происходит", пожарные говорят, что все хорошо и они лишь проверяют. 

Ранее мы сообщали о том, что На проспекте Народного Ополчения полыхают гаражи

Видео:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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