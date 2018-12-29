В Мурино жителей напугали пять пожарных машин

В четверг, 24 января, в Мурино на улице Охтинская аллея, 14 пожарные машины напугали местных жителей. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.
На место подъехали 5 пожарных машин, что происходит неизвестно. Около подъезда 7 уже 15 минут стоят спасатели
отмечает он
Местные жители также отмечают, что на вопрос "что здесь происходит", пожарные говорят, что все хорошо и они лишь проверяют.
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Видео:Piter.TV
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