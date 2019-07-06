В Мурино пешеходы ходят взад-вперед по переходу и не дают проехать машинам

В Мурино на перекрестке Шувалова и Охтинской аллеи машины не могут проехать. Им мешают пешеходы, которые без перерыва переходят дорогу на пешеходном переходе. Об этом рассказал очевидец из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное".
Женщина сообщила, что среди переходящих есть женщина с коляской. Из-за людей образовалась пробка.
Комментаторы объяснили, что обманутые дольщики ЖК "Десяткино 2.0" устроили митинг. Застройщик просрочил семь объектов в Петербурге и Ленинградской области.
Автор поста сообщила, что она вызвала полицию. Скоро на место приедет служба ГИБДД по Всеволожскому району. Женщина посоветовала объезжать место затора.
Накануне, 5 июля, Колтушское шоссе перекрыли обманутые дольщики. Они стояли на проезжей части с требованием вернуть их квартиры.
Видео: vk.com/spb_today_unpublished
Фото: vk.com/spb_today
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