В Мурино магазин "Полушка" оцепили из-за забытой сумки

ОМОН и взрывотехники посетили "Полушку" в Мурино из-за забытой сумки.

В Петербурге продолжается активная кампания по проверке забытых вещей в камерах хранения сетевых магазинов. Очередной выезд взрывотехники ОМОН совершили в магазин "Полушка" на территории Мурино. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По данным очевидцев, к магазину со стороны Привокзальной площади приехали две "ГАЗели" с ОМОНом. Они оцепили магазин "Полушка" и эвакуировали сотрудников торговой точки.Как стало известно позже, причиной их визита стала чья-то сумка, забытая в камере хранения. К счастью, в рюкзаке не оказалось взрывчатых веществ. Взрывотехники нашли в ней чей-то ноутбук и простые личные вещи.

Портал 47news уточняет, что сумка пролежала в магазине более суток. Ее забыл в камере хранения взрослый мужчина еще 4 января. Человек не вернулся за своими вещами 5 января, что и вызвало подозрения у сотрудников "Полушки".