В Мурино бывший сожитель матери надругался над ее маленькой дочкой

Мужчина объявлен в розыск. Известно, что еще в 2003 году против него было возбуждено уголовное дело о краже.

Во Всеволожском районе Ленобласти ищут мужчину, который совершал сексуальные действия в отношении 4-летней девочки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 22 августа.

Накануне, 21 августа, в полицию обратилась 31-летняя сотрудница салона красоты, которая рассказала стражам порядка, что над ее дочкой год назад надругался сожитель. Вместе с мужчиной мать девочки проживала в Мурино на проспекте Авиаторов Балтики.

Известно, что 33-летний подозреваемый работает мастером на заводе. Его объявили в розыск.

Сотрудники полиции выяснили, что 18 лет назад мужчина был участником уголовного дела о краже.

Ранее на Piter.tv сообщили, что во Всеволожске мужчина совершал половые акты с девятиклассником.

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